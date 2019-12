Ci serve davvero il personaggio di Babbo Natale?

Leggi la notizia su vanityfair

(Di martedì 24 dicembre 2019) «Ilha migliaia di anni di storia, ben prima di». Parte da questa certezza Alfio Maggiolini, psicoterapeuta e direttore della Scuola di specializzazione in psicoterapia dell’adolescenza e del giovane adulto del Minotauro di Milano, coautore di La vera storia di, edito da Raffaello Cortina. «è unmitico moderno la cui nascita ha varie radici, ma si deve fondamentalmente alla cultura americana. È un prodotto di questa cultura diventato sempre più popolare grazie al contributo del cinema e dei media». Dall’800 americano è arrivato in tutto il mondo, colonizzando. Lui è diventato un’icona, invece altre figure analoghe come la Befana o Santa Lucia hanno progressivamente perso importanza nella ritualità di questo periodo. «Intorno agli anni Cinquanta e Sessanta c’è stata battaglia fra la concezione religiosa dele quella ...

antoniopepe216 : RT @DataroomCorsera: ?? SUGAR TAX | È stata pensata per convincere i produttori a diminuire la quantità di zucchero nelle bevande, ma così c… - Pizacra : RT @DataroomCorsera: ?? SUGAR TAX | È stata pensata per convincere i produttori a diminuire la quantità di zucchero nelle bevande, ma così c… - Italians4Brexit : @Curini Interessante il confronto con la media europea. Tuttavia, a che serve il dato sul sostegno democratico, se… -