Taekwondo | Grand Slam Wuxi 2019 | dominio coreano in Cina Indizio per Tokyo 2020?

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Unpraticamente totale: è questo quello che emerge dall’ultimo appuntamento del calendario internazionaledel, che ha vistoospitare la terza edizione del Worldsui suoi tatami. Inka di Seul e dintorni hanno raccolto in totale 6 podi, monopolizzando 4 delle 8 categorie – che fra l’altro sono anche quelle olimpiche – di scena. Bae Jun-seo, Lee Dae-hoon, In Kyo-don hanno fatto la voce grossa rispettivamente nei -58 kg, dove al secondo posto si è messo in luce anche Lee Min-yeong (in un settore d’interesse anche per l’Italia, dal momento che Vito Dell’Aquila sarà ai Giochi di in terra nipponica proprio in questo torneo), nei -68 kg e nei +80 kg al maschile, a cui aggiungere il secondo posto di Namgoong Hwan nei -80 kg, mettendosi sullo stesso piano di una Lee Da-bin stratosferica ...

