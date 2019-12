Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minuti– Riceviamo e pubblichiamo una missiva di Vittorio, Segretario Regionale FGS, e Massimiliano, Capogruppo PSI Comune di, inviata al Comune die a Busitalia Campania S.p.A., l’azienda che si occupa delin città. “Siamo in un periodo dell’anno particolarmente intenso per la città di: l’evento delle Luci d’Artista coinvolge la stragrande maggioranza dei servizi essenziali da garantire alla cittadinanza, tra cui un servizio già ridotto ai minimi termini come quello del. Da un lato, infatti, l’impegno economico per sostenere una navetta che trasporti i visitatori dallo stadio Arechi fino al centro cittadino costituisce una costante sia per l’investimento sia per la tratta da coprire; dall’altro, però, i servizi essenziali da mettere a disposizione della ...

anteprima24 : ** ##Salerno, #Cicalese e #Natella: 'Il trasporto pubblico locale perde acqua' ** -