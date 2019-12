Puglia terra di conquista | l’Energa Olimpia espugna anche Noci

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 5 minutiLaperSan Salvatore Telesino è sempre piùdi. Le indomite sannite riescono adre, nella decima giornata del campionato di Serie B2 femminile,il PalaFiore dove hanno battuto la Deco Domuscon il punteggio di 3 set a 1 (21-25; 25-23; 19-25; 24-26 i parziali). Presente il pubblico delle grandi occasioni per una sfida che si preannunciava ad alta quota tra due formazioni di tutto rispetto. Inpugliese giuntitanti tifosi telesini, nel prepartita scambio di doni e ragali, che hanno ricevuto un’accoglienza straordinaria da parte della società biancoverde. Con questa vittoriaresta seconda a 22 punti e in scia della Link Campus Stabia (24 punti) che alla ripresa, il prossimo 11 gennaio, farà visita proprio alle sansalvatoresi. Insomma sarà un match cruciale per l’economia del ...

