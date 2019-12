NBA in chiaro su Cielo

Leggi la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 23 dicembre 2019) NBA L’NBA sbarca insu. Sky, che nella propria offerta pay ha un canale interamente dedicato al basket americano (SkySport NBA, al numero 206), apre una finestra inper i fan e appassionati non abbonati. Si parte il giorno di Natale, mercoledì 25 dicembre, con l’NBA Christmas Day, un ‘evento natalizio’ nel palinsesto di, che dà il via alla nuova programmazione con la diretta di due sfide di cartello: alle 20.30 Philadelphia 76ers vs Milwaukee Bucks, alle 23.30 Golden State Warriors vs Houston Rockets. Le due partite saranno precedute, a partire dalle 20.00, dalla Basket Room, lo studio per gli approfondimenti e le ultime notizie. Dal 29 dicembre, invece, per tutta la stagione, l’NBA avrà un appuntamento fisso su; ogni domenica alle 12.00 il canale trasmetterà in differita gli incontri di cartello di quella che dal 1946 è la ...

