Manchester City | Mahrez fa la differenza contro il Leicester

(Di lunedì 23 dicembre 2019)ha fatto lain. La sua posizione larga è stata tatticamente decisivaha fatto lala sua ex squadra. Ha infatti trascinato ilil, con un gol e 4 passaggi chiave. La sua posizione era determinante per punire gli scompensi avversari. Le Foxes giocavano molto strette, con l’algerino che quindi partiva da una posizione molto larga. Di conseguenza, si sono visti tantissimi cambi campo da sinistra verso destra, sul lato debole. Lo scopo era quello di isolaree mandarlo nell’1 vs 1Chilwell. Un esempio nella slide sopra:collassato sul lato palla, Otamendi fa uno strepitoso cambio di campo verso, che a quel punto ha tanto spazio. Leggi su Calcionews24.com

