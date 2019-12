Maltempo | a Venezia prevista marea di un metro e mezzo

Leggi la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Dopo un fine settimana segnato dal(FOTO), lunedì 23 dicembre migliorano le condizioni meteo su gran parte della Penisola, ma resta alta l’allerta per il rischio esondazioni. In Veneto, la Protezione Civile regionale ha disposto lo Stato di Attenzione (allerta gialla) per criticità idraulica e idrogeologica su vari bacini idrografici, e per vento forte sulle aree montane e pedemontane. Peggiora intanto la previsione diper questa mattina a, con una possibile punta di 150 cm di acqua alta alle 9.40, come ha comunicato il Centro maree del Comune. Rischia di allagarsi il 70% del centro storico L'onda di sessa - il movimento oscillatorio dell'Adriatico - "non presenta la usuale attenuazione. Possibile massimo di 145-150 cm alle ore 9:40", precisa l'avviso del centro di previsione. Nelle stazioni di rilevamento in mare latocca già 147 cm in città ...

