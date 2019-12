L’abbraccio, inevitabile, di Salvini a Renzi. E viceversa (Di lunedì 23 dicembre 2019) Per il governo Conte Uno fu la foto di Renzi, da tenere sulla scrivania, consigliata da Giorgetti, come monito per evitare una brutta caduta della compagine ministeriale leghista.Ora, il congresso della Lega, è andato. Non al millesimo pensato da Salvini, anche se ha accelerato sul partito nazionale del leader, sull’onda del consenso delle europee. Ed è su questo che s’incontrano i primi destini dei quarantenni che (volevano) vogliono cambiare l’Italia.Salvini e Renzi. Il primo Matteo volle rivoltare il Pd e l’Italia, in veste di segretario di partito e premier, in scia con il risultato elettorale del 40%. Un crack. Salvini ha più o meno trovato, nella sua azione, i limiti di leader onnicomprensivo, totalizzante, come vi incappò Renzi. Ha avuto in mano le sorti dell’Italia, e l’addio a quell’esperienza ha aperto le ...

