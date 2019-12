CasaPound | Corte dei Conti chiama in giudizio i funzionari pubblici che non hanno

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 dicembre 2019) La sede romana dipotrebbe costare cara a 8 dirigenti edell’Agenzia del Demanio e del Ministero dell’Istruzione e dell’Università. Che sono statiti adalladeidi Roma per la mancata riscossione, per 15 anni, del canone del palazzo occupato a via Napoleone III. Il danno erariale è stato stimato in 4,5 milioni di euro. E isonoti a rispondere per omessa disponibilità del bene e mancata riscossione dei canoni. L’udienza è stata fissata al 21 aprile. Nel provvedimento di citazione ai magistrati contabili affermano che l’immobile del Miur al centro della vicenda “è un bene di proprietà dello Stato, appartenente al patrimonio indisponibile” e quindi “non è tollerabile in uno Stato di diritto una sorta di espropriazione al contrario, che ha finito per sottrarre per oltre tre ...

