Bill Cosby risponde Eddie Murphy | Sei uno schiavo di Hollywood

Leggi la notizia su movieplayer

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Dopo le frecciatine nei confronti di, il portavoce dell'attore ha risposto adefinendolo unodel sistemaiano., per il suo ritorno al Saturday Night Live dopo 35 anni, ha lanciato numerose frecciatine a, attualmente in carcere per stupro, parole a cui è seguita una risposta subitanea del portavoce di quest'ultimo. Andrew Wyatt, portavoce di, ha risposto alle battute del comico statunitense tramite una lettera pubblicata sul profilo Instagram ufficiale dell'attore criticandoper le battute di cattivo gusto. Inoltre, spiega come il lavoro diabbia aperto le porte ad attori di colori come lo stessoo Kevin Hart: "Si potrebbe pensare che al signorsia ...

MoarDraw : @ironicmoka Hey! Ma questo è un autentico maglioncino di Natale alla Bill Cosby a tema Ghostbusters! -