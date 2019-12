Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Alavrebbe rivelato per la prima volta quale sarebbe stata secondo lui la fine di sua figlia Ylenia Carrisi, scomparsa misteriosamente negli Stati Uniti nel 1994 e dichiaratapresunta. Al: la scomparsa di Ylenia Nonostante la madre Romina Power continui imperterrita la sua ricerca della figlia Ylenia da oltre 25 anni, il padre Alsi è detto convinto del fatto che sua figlia siae ha aggiunto che lui saprebbe per certo che a causare la morte della donna (che oggi avrebbe oltre 50 anni) sarebbe stata la droga. Secondo il cantante di Cellino San Marco infatti, proprio sotto effetto di sostante, Ylenia avrebbe tentato il suicidio in un corso d’acqua del Mississippi pochi anni prima di scomparire nel nulla. “Ho nutrito per anni la speranza, ma oggi so che se n’è andata tra le acque di quel fiume”, ha dichiarato il cantante, convinto quindi che sua ...

notizieit : Al Bano: “So come è morta Ylenia” - zazoomnews : Al Bano Carrisi confessione shock: ‘Basta Io so come è morta mia figlia Ylenia…’ - #Carrisi #confessione #shock: #‘… - zazoomnews : Al Bano Carrisi confessione shock: ‘Basta Io so come è morta mia figlia Ylenia…’ - #Carrisi #confessione #shock: #… -