Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2019 ore 18 | 30

(Di domenica 22 dicembre 2019)DEL 22 DICEMBREORE 18.20 CLAUDIO VELOCCIA IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI RALLENTAMENTI IN VIA DEI CASTELLINI TRA VIA MATTEOTTI E LA PONTINA NEI DUE SENSI PERCORRENDO LA STATALE PONTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA NELLE DUE DIREZIONI RIMAMENDO SULLA VIA PONTINA AD APRILIA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA VIA DEL COMMERCIO E LA NETTUNENSE IN DIREZIONEPERCORRENDO LA STATALE APPIA DOMIZIANA SI STA IN CODA A FORMIA TRA VIA PIETRA ERTA E VIA DEL COMMERCIO IN DIREZIONE AUSONIA MENTRE IN VIA CASILINA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI URBANI DI CASSINO E PIEDIMONTE SAN GERMANO NEI DUE SENSI DI MARCIA TRAFFICO RALLENTATO SULLA REGIONALE 82 VALLE DEL LIRI TRA SORA E SAN DOMENICO NELLE DUE DIREZIONI Servizio fornito da Astral L'articolo...

