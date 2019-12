Supercoppa italiana | Juventus-Lazio 1-3 | non basta il tridente di Sarri | i biancocelesti

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 dicembre 2019) E’ dellail primo trofeo del calcio italiano: nella finale di Riad, in Arabia Saudita, ha conquistato labattendo laper 3-1. Un successo costruito con una prestazione perfetta, mescolando solidità in difesa, buon gioco, lucidità e concretezza davanti alla porta. Ad aprire le marcature sono stati proprio ial 16′ con Luis Alberto: affondo sulla sinistra di Lulic che entra in area, supera De Sciglio e mette la palla sul secondo palo dove Milinkovic appoggia al centro per l’accorrente centrocampista spagnolo che insacca dall’altezza del dischetto, con la difesa della Juve nell’occasione un po’ sulle gambe. Ma la squadra di Mauriziodà l’impressione di rimettere in piedi la partita: il possesso palla è per lunghi tratti del primo tempo quasi un’esclusiva e alla fine la Juve trova il pareggio con ...

brfootball : Lazio have won the Supercoppa Italiana! ?????? - makkox : ho capito solo ora che la supercoppa ITALIANA si gioca in arabia saudita. immagino per la comodità. - Tg3web : 'Non giocate la finale della Supercoppa italiana a Riad'. È l'appello della ex compagna del giornalista saudita Jam… -