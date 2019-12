Star Wars | L' Ascesa di Skywalker | John Boyega tra i fan e la star di Stranger Things alla

Leggi la notizia su movieplayer

(Di domenica 22 dicembre 2019): L'die il divertente retroscena dpremiere Hollywoodiana, tra fan e celebrity guestracconta la premiere hollywoodiana dell'atteso: L'dicon un videomontaggio del dietro le quinte della serata. Tra fan sfegatati e ospiti d'eccezione, anche l'evento dedicato all'ultimo capitolo della Saga degliè stato indimenticabile. Tappeto blu per L'di, la pellicola diretta da J.J. Abrams che porta a termine la storia della famiglia di Jedi più rinomata della galassia, e tanti momenti da ricordare. Per fortuna che c'èche ha ripreso (di) tutto (e di più)! "L'esterno è una tenda, ma l'interno è lo Spazio" accenna l'attore, prima che parta l'iconica colonna ...

WeCinema : Week end al cinema: via alla grande sfida di Natale con @StarWarsIT, #Pinocchio e #LaDeaFortuna, continuando fino a… - StarWarsIT : STAR WARS HEROES: Rey e Kylo Ren immortalati nel marmo dagli scultori Paolo Noto e Fabrizio Lorenzani per celebrare… - MANf_Toraldo : E vediamo in po'. — guardando Star Wars Movies presso Ideal Cityplex Torino - cinema -