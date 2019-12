Roma | investe e uccide due sedicenni | positivo ad alcol e droga

Leggi la notizia su blogo

(Di domenica 22 dicembre 2019) 20.00 - La Polizia diCapitale ha reso noto in serata che il giovane che la notte scorsa ha travolto e ucciso due giovanissime a Corsa Francia, il 20enne Pietro Genovese, è risultatoai test per l'assunzione di.La stessa Polizia, però, precisa che sarà necessario attendere ulteriori risultati per conoscere i parametri, la tipologia e il livello di sostanze rinvenute nel sangue del giovane la sera dell'incidente.Pietro Genovese risulta al momento indagato per omicidio stradale e il suo telefono cellulare è stato sequestrato al fine di verificare se fosse in utilizzo al momento dell'impatto.ORE 9.00 - Incidente mortale nella notte a: due ragazze di 16 anni hanno perso la vita dopo essere state travolte da un’auto in Corso Francia, all’altezza di via Flaminia. Alla guida della vettura Renault Koleos c’era un ragazzo di 20 anni, Pietro Genovese, figlio ...

