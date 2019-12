Popolare di Bari | la Consob sapeva tutto dal 2016 | dai profili di rischio falsati per

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 dicembre 2019) Decenni di governo dei padri padroni su consigli di amministrazione e sindaci “distratti”. Assemblee dei soci addomesticate grazie a prezzi delle azioni, non quotate e illiquide, stabiliti a tavolino e per niente trasparenti. Compravendite dei titoli opache e pilotate in modo da privilegiare alcuni soci ai danni di altri. Gestioni opportunistiche del profilo didei clienti chiamati a investire negli aumenti di capitale, in modo da poterli imbottire di azioni e obbligazioni “della casa”. Operazioni “baciate”: io finanzio te e tu ricapitalizzi me con una parte dei soldi che io ti ho dato. Erogazione di credito facile agli “amici degli amici” che potevano vantare parentele con politici nazionali e locali. Acquisto di strumenti finanziari esposti sui clienti, usati come partite di giro per togliere debiti dai conti della banca e camuffarli in investimenti. Vendita di diamanti dai ...

