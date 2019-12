Oroscopo 2020 Jupiter | le previsioni dell’anno per tutti i segni

Leggi la notizia su lanostratv

(Di domenica 22 dicembre 2019)di: leastrologiche del prossimo anno di Ariete e Toro Non c’è fine anno senza ledell’di, l’astrologo della RAI che anche per ilha svelato le sueastrologiche, rivelando quali sono ipiù fortunati. Dunque, da Rainews.it, riprendiamo piccole indicazioni generali relative, appunto, alledell’di. Secondo il re delle stelle, negli anni molto popolare tra il pubblico della prima rete per la sua rubrica di astrologia a Unomattina, sul podio deipiù fortunati l’delpone, in ordine, il Capricorno, la Vergine e lo Scorpione. Secondo l’didi terra nel nuovo anno saranno favoriti. Passando allesegno per segno, l’Ariete avrà Marte a suo favore per tutto l’anno e i frutti da ...

berlusconi : Il mio oroscopo per il 2020? Vorrei fare il nonno per i miei 12 nipoti. Ma sento il dovere di continuare a lavorare… - mary_snix : RT @lukedeso: mancano 10 giorni al 2020 e ancora niente dell’amore della mia vita promesso dall’oroscopo a inizio anno. l’attesa continua,… - down_inthedumps : RT @lukedeso: mancano 10 giorni al 2020 e ancora niente dell’amore della mia vita promesso dall’oroscopo a inizio anno. l’attesa continua,… -