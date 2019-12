Mura | il gesto di Lukaku vale 9 Vuol dire “qui siamo tutti uguali”

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di domenica 22 dicembre 2019) Su Repubblica, Giannielogia ilfatto ieri danel porgere il pallone a Sebastiano Esposito al momento di tirare il rigore contro il Genoa. “Da lodare e basta l’atteggiamento di. Quel suo tendere il pallone del rigore al ragazzo Esposito, tieni, tiralo tu, è unche nonavrebbero fatto. Per il famoso egoismo dell’attaccante, per una questione gerarchica. Un gol in più o in meno apoco importa. Ne segnerà ancora tanti, ma ha già dimostrato in pochi mesi una cosa importante: non è soltanto una grande punta per l’Inter, è anche l’anima della squadra, quello che dà l’esempio, quello che sgobba per, e sempre con grandissima correttezza. Quiuguali, volevail suo. Che9”. L'articolo: ildi9.“quiuguali” ilNapolista.

