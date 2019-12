Mercato Juventus | colpo dalla Roma? Paratici vuole pagare la clausola!

Leggi la notizia su juvedipendenza

(Di domenica 22 dicembre 2019)– Non solo Zaniolo. Ac’è un numero 7 che incanta come un 10: Pellegrini! Lorenzo Pellegrini è senza alcun dubbio uno dei trascinatori e dei pilastri delladi Fonseca. Il centrocampista, anche nella grande vittoria sul campo della Fiorentina, ha offerto una grandissima prestazione, impreziosita dal gol che ha chiuso definitivamente il match. Prestazioni di alto livello lo stanno consacrando tra i grandi del calcio italiano e la Juve lo segue da tempo., Pellegrini nel mirino Il rendimento del 23enne sta ovviamente attirando l’attenzione di molti top club. Tra questi c’è anche la. I bianconeri sono infatti alla ricerca di innesti giovani e di livello per il centrocampo. A favorire la trattativa potrebbe essere la presenza di un clausola di 30 milioni di euro nel contratto dell’ex Sassuolo. Leggi anche:, addio ...

GoalItalia : Pellegrini è sempre più protagonista nella Roma, ma potrebbe esserlo anche sul mercato: Juventus ed Inter mettono g… - ThiagoSenior : RT @a_d_p_7: #mercato #Juventus Emre Can, c’è il si del giocatore al PSG. Ancora da trovare l’accordo tra i club, il PSG ha proposto un pre… - AnnaPinaju : @CampiMinati Spero che nel mercato invernale la Juventus non regali nessun calciatore alla squadra zerbino delle mi… -