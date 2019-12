Maltempo in tutta Italia | un uomo è morto a Napoli schiacciato da un albero Torna la

Leggi la notizia su open.online

(Di domenica 22 dicembre 2019) Aundi 62 anni èda undi grosse dimensioni. Un container, invece, è finito su un automezzo per la raccolta dei rifiuti: illeso l’autista, ricoverato in ospedale per lo shock. ##22dicembre 8:30, 350 #vigilidelfuoco ancora al lavoro per il #in #Campania, svolti 340 interventi. Maggiori criticità nell’avellinese: a Forino e Cervinara evacuate dalle abitazioni alcune famiglie pic.twitter.com/q7EdEXkjgr— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 22, 2019 Automobilisti in panne, frane, alberi caduti, famiglie evacuate e persino un. Questo è il bilancio provvisorio dell’ondata diche si sta abbattendo su. In provincia di Avellino, nel centro storico di San Martino Valle Caudina, ad esempio, il torrente sotterraneo ha “sollevato” la piazza principale del paese costringendo ...

