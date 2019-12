La regina Elisabetta | il principino George ma anche William e Carlo preparano un dolce

Leggi la notizia su ultimenotizieflash

(Di domenica 22 dicembre 2019) Tutti insieme per preparare unnatalizio ma il, la, nonnoe papànon si trovavano nella cucina ma in uno dei saloni di Buckingham Palace per una iniziativa benefica (foto). Bellissimo vedere le quattro generazioni dei reali inglesi uniti e sorridenti, pronti a regalare attimi di vita normale per la preparazione tutti insieme di untradizionale. Tutto in onore dei veterani; laè la patrona della Royal British Legion, una organizzazione benefica che dona supporto sociale, emotivo e finanziario ai veterani, ai membri delle forze armate britanniche e alle loro famiglie. Le foto e il momento legato alla beneficenza sono bellissimi ma a rubare la scena è tutti è ovviamente il piccolo, è lui che si occupa di mescolare gli ingredienti e tutti lo aiutano. LA ROYAL FAMILY PREPARA IL CHRISTMAS PUDDING Dolcissimo ...

