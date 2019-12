Città di Castello | consigliere M5s indagato per rapina aggravata Lui | “Scambio di

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 dicembre 2019) Marco Gasperi, vicepresidente del consiglio comunale didiin quota M5s, èper. Secondo alcuni quotidiani locali, il 30enne è accusato di essere l’uomo con il volto nascosto ed armato di pistola che il 10 aprile aveva fatto irruzione in una sala scommesse facendosi consegnare da una dipendente circa 4.500 euro. La procura della Repubblica di Perugia ha notificato all’uomo un avviso di conclusione delle indagini preliminari. I carabinieri, riporta il quotidiano La Nazione, parlano di “pesante quadro indiziario” e di “gravi indizi di colpevolezza”, precisando di aver focalizzato l’attenzione “sul giovane, abituale frequentatore della stessa sala scommesse”. Gli accertamenti avevano già portato al sequestro di un’arma verosimilmente utilizzata nellae legittimamente detenuta, nonché di alcuni capi di ...

