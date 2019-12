Usa, sanzioni al gasdotto Nord Stream 2

: Tra beghe interne che minacciano la stabilità dell’equilibrio politico e un’economia che stenta a riprendere il passo dei recenti anni d’oro, laaggiunge un nuovo nodo da sciogliere alla sua già nutrita lista di problemi. Adesso il governo tedesco rischia di dover riscrivere il rapporto con un alleato non da poco: gli Stati Uniti. Tutta colpa del gasdotto Nord Stream 2, una condotta costruita sul fondale marino che avrà il compito di ...

: 23.01 IlUsa ha approvato l'adozione dicontro il gasdotto russo tedesco NordStream 2, accusato da Washington di accrescere la dipendenza energetica dell'Europa da Mosca. Il testo è stato approvato con 86 sì e 8 no dal Senato, dopo essere passato alla Camera giorni fa. Ora deve essere firmato dal presidente Donald Trump. Leriguardano le imprese che stanno costruendo l'opera, realizzata all'80%. La Ue e Berlino ...

: 9.25 Se gli Stati Uniti dovessero imporreallaa seguito dell'acquisto del sistema di difesa missilistico dalla Russia, lachiuderà due delle più importantisul suo territorio.E' quanto ha dichiarato il presidente turco, Erdogan. Se necessario chiuderemo Incirlik e ,ha Kurecik, ha detto Erdogan."Se imporranno misure come le,risponderemo in base al principio della reciprocità...E' molto importante per ...