Udine | sospese 2 maestre | insulti e strattoni ai bambini dell’asilo

(Di sabato 21 dicembre 2019) Dalla provincia diarriva l’ennesimo, triste caso di maltrattamenti nel primo luogo dell’apprendimento infantile, l’asilo. Un giudice ha sospeso 2con l’accusa di aver maltrattato numerosi, che venivano insultati e strattonati. La denuncia e le indagini dei Carabinieri Purtroppo, non è una notizia mai sentita prima. Approfittando della propria posizione e della fragilità dei, sono numerosi i casi di insegnanti che abusano della propria autorità in modo illegittimo e soprattutto illegale.Così è successo anche in un asilo in provincia di. Come riportano numerose fonti, l’indagine è partita grazie ad una denuncia interna, che evidenziava comportamenti sospetti da parte di 2, di cui non si conoscono le generalità.Tramite l’ausilio di filmati e alcune testimonianze, è stato possibile riprendere numerosi episodi di violenza e abusi, fisici e ...

