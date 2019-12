Omicidio Elisa Bravi | la confessione di Riccardo Ponti

Leggi la notizia su bigodino

(Di sabato 21 dicembre 2019) L’di, la donna di 31 anni di Bagnacavallo, in provincia di Ravenna, occupa le prime pagine di tutte le testate giornalistiche. La donna è stata uccisa, strangolata, da suo marito,, un uomo di 38 anni che stava diventando un vigile del fuoco. È stato proprio quest’ultimo a chiamare i soccorsi e poi le forze dell’ordine.ha chiamato i suoceri, i genitori die poi si è autodenunciato: “è morta, l’ho uccisa io”. Ha confessato alle forze dell’ordine che avevano appena messo a letto le loro bambine, due figlie, una di 6 e una di 7 anni e poi erano andati a dormire. Ad un certo punto, qualcosa ha preso possesso dell’uomo, un senso di rabbia ha scritto le mincontrollabile.ha stretto le mani ...

Ravenna24ore : Convalidato l’arresto del marito di Elisa Bravi per il suo omicidio - Noviolenzadonne : 'Mai sentito litigi' abitavano in una villetta isolata. 'Irreprensibile sul lavoro' come spiegare il #femminicidio… - iosultuitter : Ci risiamo. Povera Elisa #Chilhavisto #amorectiminale -