Maltempo | più di trenta interventi da parte dei Vigili del Fuoco

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 21 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoGiornata campale quella di oggi 21 dicembre, per ideldi Avellino. Infatti l’intera provincia è stata oggetto di violenti nubifragi e forti venti. Decine le richieste d’intervento che sono giunte presso la sala operativa del Comando di via Zigarelli, soprattutto riguardanti caduta di alberi e rami sulla sede stradale, tegole e comignoli pericolanti e molti allagamenti. Le zone maggiormente colpite sono Forino alla frazione Celzi, dove in alcuni casi si è dovuto evacuare delle famiglie dalle loro abitazioni; e a Cervinara, dove l’esondazione del fiume Iscaro ha provocato allagamenti di strade e campagne. A Forino sta operando la squadra del distaccamento di Montella, mentre a Cervinara sono presenti due squadre tra cui il nucleo Soccorso Acquatico deidel. Al momento sono più diglieffettuati e più ...

