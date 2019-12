LIVE Inter-Genoa 4-0 | Serie A 2020 in DIRETTA | Lukaku sigla la quarta rete della partita!

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019)A CALCIO IN TEMPO REALE CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA81′ Errore di Lazaro che stava per lanciare Agudelo davanti ad Handanovic. 79′ Fuori Biraghi e dentro DiMarco per l’. 78′ Entra Cleonise al posto di Sanabria per il. 77′ Fuori Candreva dentro Lazaro per l’. 76′ Sanabria di punizione al limite dell’area manda oltre la traversa. 75′ Fuori Gagliardini ed entra Sensi per l’. 74′ Fuori Pinamonti e dentro Favilli per il. 72′ Goooooooooooooooooooooool,uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu, grande golche punta il centrale difensivo e tira a giro sotto la traversa,4-0. 70′ Tiro da fuori area di Criscito, para Handanovic facilmente. 68′ Ancora Sanabria prova a giro, Handanovic si tuffa e respinge. 66′ ...

