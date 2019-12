Classifica Coppa del Mondo biathlon femminile 2019-2020 | la graduatoria dopo

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019) Ladeldiha visto andare in archivio la seconda pursuit della stagione: questa lala sesta prova, con annesse le classifiche di specialità di sprint, individuale e pursuit, con Dorothea Wierer che perde la testa della generale ed ora ha 3 punti di svantaggio dalla norvegese Ingrid Landmark TandrevoldGENERALEDEL1 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 253 2 WIERER Dorothea ITA 250 3 ECKHOFF Tiril NOR 227 4 BRAISAZ Justine FRA 213 5 SIMON Julia FRA 189 6 HAECKI Lena SUI 183 7 OEBERG Hanna SWE 182 8 MIRONOVA Svetlana RUS 168 9 DAVIDOVA Marketa CZE 162 10 FIALKOVA Paulina SVK 145PURSUITDEL1 ECKHOFF Tiril NOR 120 2 TANDREVOLD Ingrid Landmark NORWAY 102 3 BRAISAZ Justine FRANCE 83 4 WIERER Dorothea ITA 75 5 FIALKOVA Paulina SVK 71SPRINTDEL...

zazoomblog : Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2019-2020: la graduatoria dopo la sprint di Planica. Johaug guida… - Risto_68 : @917BasilStreet Un anno fa avevamo una squadra con 8 punti in più, una squadra da semifinale di Coppa Italia, una s… - amc_2026 : #cervinia, nella seconda tappa di coppa del mondo di #snowboardcross si impongono gli italiani. Classifica femmini… -