Zingaretti promuove Conte: “Si è dimostrato un buon capo di governo”. E sulla durata dell’Esecutivo gialloverde: “Ci sono tutte le condizioni per andare avanti. Elezioni inevitabili se dovesse cadere” (Di venerdì 20 dicembre 2019) “Dopo la caduta di questo governo, che abbiamo fatto bene a far nascere, sarebbero inevitabili le elezioni. Sono convinto che ci siano tutte le condizioni per andare avanti. Ma ci vuole una comune volontà politica”. E’ quanto afferma in un’intervista al Corriere della Sera il segretario del Pd Nicola Zingaretti. “Fino ad ora – aggiunge il leader dem – abbiamo ottenuto alcuni risultati importanti e la prima missione è compiuta: evitato l’aumento delle tasse e la bancarotta; avviato l’approvazione di una buona manovra di bilancio; garantito più giustizia e investimenti in settori strategici, pur nelle difficili condizioni date”. “Ora occorre definire meglio le priorità -afferma ancora Zingaretti -, un piano di azione concordato e di più ampio respiro. La priorità assoluta è riaccendere l’economia, dare sostanza allo ...

