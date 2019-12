Violenza sessuale su un disabile | arrestato un sacerdote dell’istituto don Orione Era il

Leggi la notizia su open.online

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Don Roberto Gerolamo Filippini, undella Congregazione di Don, è indiziato dicontinuata ai danni di una persona. Ilavrebbe abusato dello stato di inferiorità psichica della vittima, nell’interesse della quale svolgeva la funzione di amministratore di sostegno. All’epoca dei fatti, don Roberto era vicedirettoredondi Ercolano, in provincia di Napoli, una struttura che si occupa di riabilitazione di persone affette da disabilità. Al momento l’indiziato si trova in carcere, a seguito di indagini della polizia che hanno portato all’emissione di una misura coercitiva della custodia cautelare in carcere da parte del gip di Napoli. Il commento del direttore del Don«Questa notizia è stata una sorpresa», ha detto a Il Mattino don Nello Tombacco, da due anni a capo della struttura. ...

SkyTG24 : Violenza sessuale su disabile, arrestato sacerdote nel Napoletano - fattoquotidiano : Napoli, arrestato un sacerdote della Congregazione Don Orione per violenza sessuale su disabile - SkyTG24 : Violenze sessuali di gruppo, sequestrata casa famiglia nel Vercellese -