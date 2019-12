Stati Uniti | sparatoria in North Carolina | “Ci sono due morti e due feriti”

Leggi la notizia su viagginews

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Due dipendenti comunalie altri duerimasti feriti in unaavvenuta in un edificio pubblico a Winston-Salem, in. Venerdì di paura a Winston-Salem, una città di circa 245mila abitanti che si trova al centro del, negli. Due dipendenti comunalie altri due… L'articoloin: “Ciduee due feriti” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

francescocosta : Ho scritto un libro. Dentro c'è più o meno tutto quello che so degli Stati Uniti. Non è un libro di politica, anche… - LegaSalvini : La sinistra, negli Stati Uniti o in Italia, non si smentisce mai. #iostoconSalvini - redazioneiene : Chico Forti è condannato a morire negli Stati Uniti. Nella nuova puntata dell’inchiesta di Gaston Zama vi ricapitol… -