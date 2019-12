Sondaggi elettorali Index | Lega | Pd e M5S | tutte in calo | sorride FDI

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di venerdì 20 dicembre 2019), Pd e M5S,inFDI I risultati deiResearch che rilevano le intenzioni di voto degli italiani per Piazza Pulita non si discostano più di tanto dal trend generale. Anche qui troviamo unain sofferenza che cala di quasi mezzo punto al 31,8%, in linea con la medianazionale. Rispetto alle elezioni europee di maggio, il partito di Salvini ha lasciato per strada quasi tre punti. E’ probabile che il Carroccio stia pagando il dazio delle inchieste che coinvolgono il suo leader e la crescita sostenuta di Fratelli d’Italia che ruba spazio a destra. Nonostante ciò, larimane saldamente la prima forza politica del Paese Infatti, nemmeno Partito Democratico e Movimento 5 Stelle se la passano bene. La manovra approvata al Senato non porta voti, anzi li toglie. E così i dem passano dal ...

