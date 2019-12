Puma ha realizzato delle utilissime scarpe da gaming (Di venerdì 20 dicembre 2019) Puma ha deciso di realizzare delle scarpe appositamente pensate per il gaming "sock-like", "comode", "leggere" e "aderenti". Secondo Puma, queste scarpe sono lo strumento di gioco perfetto per l'arena e l'uso domestico...Ora, al di là dei gusti, ci sono sicuramente un sacco di meravigliose sneaker di numerose aziende comode e adatte al gaming. Forse, il prodotto di Puma potrebbe essere indicato per coloro che giocano a titoli di guida con la pedaliera, o a giochi musicali competitivi o, ancora, pensate per i giocatori VR.Leggi altro...

