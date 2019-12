Perché il Mes si farà e Gentiloni non può fare nulla

Leggi la notizia su it.insideover

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Dal 1° dicembre l’ex Presidente del Consiglio Paolo, attuale Presidente del Partito democratico, ha assunto l’incarico Commissario europeo per l’economia nella Commissione guidata da Ursula von der Leyen. Ma nonostante le deleghe di peso, come notato al tempo da Andrea Muratore su Insideover quello che sembrava il giusto premio per l’indubbio credito conquistato da Giuseppe Conte in campo europeo o, addirittura, una ricompensa a Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico per l’estromissione della Lega dal governo, è stato subito ridimensionato quando von der Leyen ha nominato vicepresidente il falco pro-austerità lettone Valdis Dombrovskis, affidandogli il coordinamento dei commissariati a indirizzo economico, compreso quello di. L’ex premier, dunque, è parso subito come un commissario la cui autonomia nelle scelte è stata da subito ...

fattoquotidiano : Mes, scontro a La7 tra De Romanis, Siri, Misiani. Il viceministro al leghista: “Se era alto tradimento, perché non… - RcCamera : RT @ValerioMalvezzi: Un rancoroso sconosciuto mi scrive polemizzando per la mia posizione pubblica contro il MES. Perché - mi scrive - salv… - giek2 : RT @ValerioMalvezzi: Un rancoroso sconosciuto mi scrive polemizzando per la mia posizione pubblica contro il MES. Perché - mi scrive - salv… -