Pellegrini segna e illumina | la Roma si scatena a Firenze 1-4 e inguaia Montella

Leggi la notizia su open.online

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Bella, pratica, frizzante. Ladi Paulo Fonseca vince anche a(1-4), passa su una volenterosa (soprattutto all’inizio) Viola e le lascia tutte le spine di un periodo nero.ora rischia seriamente di saltare. La gara prende la direzione Capitale in 2′ minuti, tra il 19′ e il 21′ quando Dzeko (dopo magnifica combinazione-Zaniolo) e Kolarov (punizione super, solo Messi hato quest’anno più di lui da fermo) mandano all’angolo una Fiorentina priva di Ribery e Chiesa (davanti giocano Boateng e Vlahovic). La squadra diriesce ad accorciare con Badelj al 34′, ma si spegne progressivamente, e nella ripresa incassa il terzo gol di Lorenzo(73′) e il quarto di Zaniolo (88′). Entrambino il loro talento su assist di Dzeko. Al 92′ traversa su punizione di Vlahovic. ...

and_aprile : @ginoferrercalle Ma poi è ovvio che non vai da nessuna parte con le riserve di Atalanta e Napoli e gli scarti dello… - bombadill987 : Nel pre partita i commentatori: #dzeko segna poco #pellegrini in serie a ancora non ha segnato Inizia la partita: g… -