‘Ndrangheta in Piemonte | Meloni | «Fdi è vittima Mi auguro si tratti di un errore se no

(Di venerdì 20 dicembre 2019) «La permeabilità della politica italiana alla ‘ndrangheta è un problema serio, che non risparmia nessuno, anche noi. Miche sidi un. Quando una persona bussa alla mia porta, con gli strumenti di cui un partito dispone, chiedo: è una persona specchiata?». A dirlo è Giorgia, leader di Fratelli d’Italia, incalzata dai giornalisti dopo la notizia dello scandalo che ha investito Roberto Rosso, l’ormai ex esponente di Fratelli d’Italia nonché assessore ai Diritti civili della Regione, arrestato con l’accusa di voto di scambio politico-mafioso nell’inchiesta della guardia di finanza di Torino. «Io ho iniziato a fare politica combattendo la criminalità organizzata. Sono la primadi casi di permeabilità della politica», ha spiegatoad Adnkronos. Poi la leader di Fdi ha lanciato un monito preventivo: «Se pensate di ...

