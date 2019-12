Lo Stendardo di Ferro di Destiny 2 sta per tornare | tutte le novità su armature e quest

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Dopo un lungo periodo di incertezza,2 pare essere tornato sulla retta vita. O comunque di aver finalmente abbracciato una propria identità, prima con I Rinnegati e poi con l'ultima espansione, Ombre dal Profondo, la prima rilasciata su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia dopo la prematura separazione degli sviluppatori di Bungie dal publisher Activision. Con maggiore libertà creativa e un rinnovato entusiasmo, il team di sviluppo americano ha quindi ripreso per mano il secondo capitolo della sua celebre saga shooter/MMO, volendo renderlo di nuovo appetibile non solo ai fedelissimi Guardiani ormai veterani di stelle e pianeti virtuali, ma anche alle nuove leve, magari sedotte da una quantità incredibile di contenuti e cose da fare pad alla mano, così come da una formula distributiva che ha sposato almeno in parte il free-to-play. E se è vero che il ritrovato ...

OptiMagazine : Lo Stendardo di Ferro di #Destiny2 sta per tornare: tutte le novità su armature e quest -