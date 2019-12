L’inventore italiano del robot iCub ha vinto il premio del Mit

Leggi la notizia su wired

(Di venerdì 20 dicembre 2019) (foto: F.Costantini 2017/Iit) Il progetto iRonCub, che ha l’obiettivo di costruire il primoumanoide in grado di volare, è valso al 34enne Daniele Pucci dell’Istitutodi tecnologia di Genova (Iit) ildella rivista del Massachusetts Institute of Technology (Mit) come uno dei 35 giovani innovatori più promettenti d’Europa. Ilbambinosi colloca così fra i più recenti e avveniristici progetti nell’ambito dellaica umanoide aerea. Insegnare a deia volare può essere utile per poterli impiegare in operazioni di soccorso o emergenza quando, ad esempio, si verificano calamità naturali come terremoti o alluvioni. Come si spiega sul sito del progetto, l’obiettivo è quello di combinare le funzionalità manuali al movimento terrestre su due piedi e quello aereo “per eseguire ispezioni all’aperto e spostarsi da un edificio all’altro”. Per farlo, ...

cljeoncl : KIM TAEHYUNG È L'INVENTORE DELL'ITALIANO???? -