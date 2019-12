Leggi la notizia su agi

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Accordo "di massima" nel governo sulle correzioni da apportare allaOrlando sulle intercettazioni e sul rinvio al 2 marzosua entrata in vigore. Ma è scontro sul nodo, tanto che la discussione è stata aggiornata al 7 gennaio, dopo l'entrata in vigoreprevista il primo giorno dell'anno, tra le proteste di Italia viva. Al termine di un vertice, durato circa tre ore, in cui si sarebbero sfiorati momenti di tensione, fonti del partito di Matteo Renzi hanno fatto trapelare che ritengono "inutile" rivedersi il 7 gennaio, quando lasarà già entrata in vigore. Iv, hanno aggiunto, ha "chiesto che si affrontasse il temacon la stessa urgenza con cui è stato affrontato quello delle intercettazioni". "Se si può inserire nel dl proroghe una norma sulle intercettazioni allora è possibile ottenerla anche per ...

davidealgebris : Brexit sara’. Per Europei come me che hanno vissuto maggioranza loro vita a Londra e’ un momento triste. Adesso Pol… - msgelmini : Dopo settimane di tira e molla mancano all’appello ancora 700 milioni per chiudere la #manovra. Domani ennesimo ver… - fisco24_info : La maggioranza è ancora divisa sulla riforma della prescrizione: Accordo 'di massima' nel governo sulle correzioni… -