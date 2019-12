Ilary Blasi e Francesco Totti commuovono tutti: il Natale che non ti aspetti [FOTO] (Di venerdì 20 dicembre 2019) Che Francesco Totti sia da sempre impegnato nel sociale è cosa nota. Ed è soprattutto uno dei motivi per cui, carriera a parte, il pubblico continua ad amarlo profondamente. Ancora una volta il Capitano e sua moglie Ilary Blasi hanno stupito i fan con un Natale all’insegna della solidarietà. Ambasciatore dell’UNICEF, promotore del progetto Il calcio adotta i bambini abbandonati e dell’adozione a distanza, Totti anche quest’anno non dimentica i più bisognosi. Insieme alla moglie Blasi, Totti è andato in visita alla comunità di Sant’Egidio a Ostia. La coppia è stata ovviamente accolta con tutto il calore e l’entusiasmo possibile da parte della comunità. Tutt’altro che una visita ‘toccata e fuga’: Totti e Ilary si sono trattenuti a lungo partecipando al laboratorio d’arte che in quelle ore vedeva impegnata l’intera comunità. ...

Leggi la notizia su velvetgossip

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Ilary Blasi