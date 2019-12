il disperato appello dell’uomo

Leggi la notizia su bigodino

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Chiede aiuto per trovare sua moglie e sua figlia che improvvisamente sono scomparse. Heidi Broussard, 33 anni, e sua figlia Margort di due settimane sono scomparse dopo aver lasciato l’altro figlio a scuola. La madre e sua figlia sono state viste l’ultima volta giovedì scorso quando è andata a lasciare suo figlio alla Cowan Elementary School di Austin, negli Stati Uniti, alle 07:30 del mattino. In un’immagine pubblicata dalle autorità di polizia , la madre viene ripresa dalle telecamere di sicurezza con una maglietta viola mentre era ancora a scuola. Si presume che le due siano tornate nella loro residenza vicino a West William Cannon e South First Street, ma non si è saputo più nulla di dove si trovano. Shane Carey, il suo compago e padre dei suoi due figli, ha dichiarato: “Non so perché qualcuno potrebbe fare del male a mia figlia o mia moglie. È una persona ...

valeria21602823 : RT @ricercatrice02: @acotrozzi @Marina00180963 APRITE FACEBOOK SOPRA VI PREGO C'È UNA PICCOLA CREATURA CHE HA BISOGNO URGENTISSIMO DI TUTTI… - a_den2017 : RT @ricercatrice02: @acotrozzi @Marina00180963 APRITE FACEBOOK SOPRA VI PREGO C'È UNA PICCOLA CREATURA CHE HA BISOGNO URGENTISSIMO DI TUTTI… - Marina00180963 : RT @ricercatrice02: @acotrozzi @Marina00180963 APRITE FACEBOOK SOPRA VI PREGO C'È UNA PICCOLA CREATURA CHE HA BISOGNO URGENTISSIMO DI TUTTI… -