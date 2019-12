Due giorni per programmare l' Europa

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 20 dicembre 2019) “Ho invitato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ad un incontro sull’agenda legislativa europea. Hanno accettato. Si terrà il 30 e 31 gennaio alla Maison Monet, che era la casa di Jean Monet e ora è di proprietà del Parlamento europeo. Ci ritroveremo lì, a Bazoches sur Guyonne, paesino dell’Île-de-France, vicino Parigi, per discutere su tutto il programma della Commissione europea nel nuovo anno. Stiamo preparando dossier molto importanti”.Ecco come inizierà il nuovo anno europeo, denso di sfide a partire dal Green deal. Ce lo annuncia David Sassoli, in questa intervista a sei mesi dalla sua elezione alla presidenza del Parlamento europeo e alle porte di un 2020 impegnativo per l’e l’Italia. Lo intervistiamo nei Sassi di ...

