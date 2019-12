CorSport | Sassuolo-Napoli | sicurezza Milik Insigne in pole su Mertens e Lozano su

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Rino Gattuso continua a lavorare al tridente migliore per il suo. Il Corriere dello Sport scrive che l’allenatore non ha dubbi su chi sarà il perno dell’attacco:. “è il centravanti inattaccabile, la, mentre altrove, sulle corsie, ci sono risposte che serviranno immediatamente, sin da Reggio Emilia, con il, e che dovranno fornirle(o), e(o Callejon”. Soltanto domani pomeriggio, dopo la rifinitura, il tecnico deciderà come mettere in campo il suo tridente. Per ora, scrive il quotidiano sportivo, “lo scugnizzo di Frattamaggiore si presenta in vantaggio sul suo omologo belga e il messicano sembra favorito sullo spagnolo”. Per il resto non ci sono grandi novità. Meret sarà tra i pali. Davanti a lui Manolas e Luperto al centro della difesa, con Di Lorenzo e Mario Rui ai fianchi. Fabian sarà il regista, accompagnato da Allan e ...

