Cecilia Rodriguez | “Dopo la battuta sulla banana | De Lellis mi ha chiamata È successo di

(Di venerdì 20 dicembre 2019)confessa di avere ricevuto una telefonata da Giulia Dee Andrea Iannone dopo la famosasull’altezza dei due. Nel corso di una vecchia intervista, la sorella di Belén aveva commentato la storia d’amore iniziata da poco tra l’influencer e il pilota, senza curarsi di nascondere una punta di divertimento: “Io sono sicura che si troveranno bene, benissimo perché sono della stessa altezza. Anzi, come dite voi qui in Italia, sono alti ‘un metro e una’. Precisi precisi, lo scriva! Mi prendo la responsabilità di quello che dico. In Italia ho sempre sentito dire questa frase e non è mai morto nessuno. Per me loro sono perfetti insieme anche per questo motivo”. La telefonata di Giulia Dee Andrea Iannone Intervistata da Lorella Boccia nello studio di “Rivelo”,ha raccontato di avere ricevuto una telefonata dall’ex compagna di avventura ...

