Brexit: Parlamento approva legge sulla ratifica con 358 voti a favore (Di venerdì 20 dicembre 2019) Nella giornata del 20 dicembre la camera bassa del Parlamento britannico ha approvato a larga maggioranza la legge che permetterà la ratifica della Brexit il prossimo 31 gennaio. L’accordo, approvato in seconda lettura alla Camera dei Comuni, ha avuto il via libera con 358 voti favorevoli e 234 contrari, compattando così la nuova maggioranza conservatrice uscita dalle scorse elezioni del 12 dicembre in quella che è stata una prova di forza del nuovo esecutivo guidato da Boris Johnson. Per l’approvazione definita servono tuttavia altre due votazioni, che verranno indette al ritorno dei parlamentari dalla pausa natalizia. Brexit: Parlamento approva la ratifica L’accordo era già stato approvato in prima lettura lo scorso 22 ottobre con 329 voti favorevoli, ma in seguito i lavori parlamentari erano stato sospesi a causa dell’indizione delle nuove elezioni generali. È ...

