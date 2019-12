Terremoto in Albania | Conte l' Italia in prima linea per aiuti

Leggi la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Roma - Il premier Giuseppeha ribadito il "dolore e la solidarietà dell'" per ilin, rivolgendosi al primo ministro albanese Edi Rama, tra i partecipanti al vertice dei capi di governo dell'Iniziativa centro europea (Ince), che ha preso il via alla Farnesina. L', ha affermato, intende "contribuire al fondo della ricostruzione per l'. Con la presidente della Commissione europea von der Leyen abbiamo convenuto ci sarà conferenza di donatori e l'sarà infila anche in questo". leggi tutto

