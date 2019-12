Shari | chi è la concorrente finalista di Sanremo Giovani 2019

Leggi la notizia su tpi

(Di giovedì 19 dicembre 2019), chi è ladi: il brano “Stella”è una dei dieci finalisti di. Lassima artista ha superato il primo step ed è arrivata alla fase finale, dove soltanto in 5 su 10 riusciranno a realizzare il sogno di arrivare sul palco dell’Ariston e gareggiare nelle Nuove Proposte, puntando alla vittoria.gareggia con il brano Stella. Ma cosa sappiamo sul suo conto? Chi è e qual è il suo percorso artistico prima di arrivare a? Vediamo qualcosa in più su di lei., chi è ladi, classe 2002, nasce a Monfalcone (provincia di Gorizia) e inizia a cantare ad appena sette anni. Suona il pianoforte e scrive brani inediti intesi di musica e testo, sia in italiano che in inglese. Nel 2016, ad appena 13 anni, ha firmato un contratto discografico con il ...

