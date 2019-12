Paragone a TPI | “Non vado via dal M5S ma Di Maio non deluda le aspettative”

Leggi la notizia su tpi

(Di giovedì 19 dicembre 2019)e M5S: “Nonvia ma Dinonle aspettative” È partita, in ‘automatico’, davanti ai probiviri, la procedura di espulsione prevista dal regolamento M5S nei confronti del senatore Gianluigiche ha votato contro la legge di Bilancio, nell’Aula di Palazzo Madama. L’ex direttore della Padania è finito nel mirino dei vertici grillini anche per i continui attacchi al capo politico e per le varie posizioni assunte in dissenso dal Gruppo nel corso delle ultime settimane. Un atteggiamento ostile che a molti parlamentari non è per nulla andato giù, tanto da spingere persino un big del partito, come il Guardasigilli Alfonso Bonafede, a chiedere pubblicamente un passo indietro all’ex conduttore televisivo. Il diretto interessato non sembra però scomporsi neanche davanti alla possibilità di provvedimenti disciplinari. TPI l’ha ...

