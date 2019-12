Padula | il presepe napoletano in mostra al convento di San Francesco | tra fede e antiche

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto(Sa) – Ilinaldi Sandi. È una vera e propria opera d’arte rievocativa del Natale e delle tradizioni napoletane, ilstorico allestito nel convengo di San. Opera che sarà possibile visitare a partire da oggi pomeriggio dalle ore 17 alle ore 20.30 e fino a lunedì 6 gennaio. L’ultimo giorno di esposizione previsto per il 6 gennaio infatti, neldi Sanavrà luogo anche la rievocazione del primorealizzato da Sannella città di Greccio, il piccolo borgo in cui è collocato il primorealizzato da Sandove quest’anno si è tenuta la visita alanche da parte di Papache ha voluto omaggiare la città. Allestimento che asarà curato dai frati, Ofs , comitato e ragazzi del. Una full immersion ...

