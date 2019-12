La Repubblica delle Donne | Iva Zanicchi su Lilli Gruber | “Quando ero con lei al

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Sempre più spietata. Questa settimana nel mirino di Iva, a “La”, ci è finita. Ogni settimana la “Ministra” del programma di Piero Chiambretti analizza un personaggio e stavolta è toccato alla conduttrice di “Otto e mezzo”. Il voto che le ha dedicato? “Ovviamente 4, ma con grande simpatia”, ha detto la. L’analisi dellaad opera della? Eccola: “Ha rivoluzionato il tg, era il sogno erotico degli italiani. Lei stava di trequarti, in quella posa che invidiavo. Beh, sì, un po’ ero invidiosa. Poi lei parla tante lingue, anche il tedesco. Ne ha di lingue in quella bocca lì”. Le duein comune hanno anche un’esperienza in politica, al Parlamento Europeo: “E’ stata brava: ha preso un milione di voti ed è andata in Europa nello stesso periodo in cui c’ero anche io. Mi chiedevano se ...

